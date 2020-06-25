باكو 04 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 25 يونيو 2020 م واسجرت مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأذربيجاني إلمار محمدياروف ووزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.وجرى خلال الأتصال تبادل الآراء حول آفاق علاقات التعاون الثنائية وسبل تعزيزها في المجالات المختلفة.كما تبادل الوزيران وجهات النظر حول آخر تطورات الوباء العالمي والتدابير المتخذة في البلدين لتخفيض تأثير وباء كوفيد 19.// انتهى //17:57ت م0192