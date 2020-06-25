إسلام آباد 04 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 25 يونيو 2020 م واسسجلت باكستان 4044 إصابة جديدة بفيروس كورونا, ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 192964.وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم, أنه سجلت 148 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 3903 حالات وفاة.وأضاف أن 81307 حالات من جملة المصابين قد تماثلت للشفاء، وتوجد 3003 حالات في وضع حرج.// انتهى //19:26ت م0212