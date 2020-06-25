القاهرة 04 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 25 يونيو 2020 م واسنفذت إحدى وحدات القوات البحرية المصرية "الفرقاطة السويس" والفرقاطة الإسبانية (NUMANCIA) تدريباً بحرياً عابراً بقاعدة برنيس البحرية بنطاق عمليات الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر، وذلك في إطار خطة القوات المسلحة لتعزيز ودعم علاقات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات مع الدول الصديقة.وتضمن التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية لتعزيز إجراءات الأمن البحرى في جنوب البحر الأحمر وتحقيق التوافق في أداء المهام القتالية للإسطولين المصري الإسباني بما يتفق مع القواعد الدولية المعمول بها فى أعالي البحار.// انتهى //19:28ت م0213