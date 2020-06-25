لندن 04 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 25 يونيو 2020 م واسأعربت الحكومة البريطانية اليوم عن وقوفها مع خطط الحكومة الانتقالية في السودان لتحقيق مستقبل أفضل للشعب السوداني وإعادة بناء الاقتصاد.وأعلن وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني جيمس كليفرلي عن تبرع بلاده بمبلغ 150 مليون جنيه إسترليني لحملة مؤتمر المانحيين الدولي بشأن السودان.وقال كليفري بحسب الموقع الرسمي للحكومة البريطانية "إعلان اليوم هو استثمار في مستقبل السودان، وسيساعد الحكومة السودانية على إعادة البناء بشكل أفضل بعد تأثيرات أزمة فيروس كورونا، وسوف يساعد على بناء مستقبل سلمي ومزدهر وصحي لشعب السودان والمنطقة عموماً.// انتهى //19:29ت م0216