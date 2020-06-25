إسلام آباد 04 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 25 يونيو 2020 م واسأكدت وزارة الشؤون المالية الباكستانية أن باكستان حصلت على قروض بقيمة 1.5 مليار دولار من البنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي وبنك الاستثمار في البنية التحتية الآسيوي.وأوضح بيان صادر عن الوزارة اليوم أن الهدف من الحصول على هذا القرض هو تعزيز جهود الحكومة الباكستانية للاستجابة والتعامل مع الآثار الاقتصادية والاجتماعية المصاحبة لجائحة فيروس كورونا.وكانت الحكومة الباكستانية قد وقعت الأسبوع الماضي اتفاقيات مع البنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي وبنك الاستثمار في البنية التحتية الآسيوي للحصول على القرض المذكور للتعامل مع آثار جائحة كورونا.// انتهى //19:31ت م0218