الخرطوم 04 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 25 يونيو 2020 م واسبدأت بمدينة القلابات شرقي السودان المتاخمة للحدود مع دولة إثيوبيا اليوم، المباحثات العسكرية السودانية الإثيوبية المشتركة لحسم التفلتات ووقف الاعتداءات الإثيوبية المتكررة على الشريط الحدودي بين الدولتين.ورأس وفد السودان قائد المنطقة العسكرية الشرقية اللواء ركن أحمد بن محمد خير، فيما رأس الجانب الإثيوبي وفد عسكري برئاسة قائد الفرقة الإثيوبية للجيش الفيدرالي الإثيوبي.وقال قائد اللواء السادس مشاة العميد الركن محمد حامد عثمان في تصريح صحفي إن القوات المسلحة لن تتهاون في الدفاع عن حدود الوطن وحماية الأراضي السودانية، مشيرًا إلى أهمية حراسة الأراضي والمزارعين وحماية الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والأمني المنشود.// انتهى //19:49ت م0223