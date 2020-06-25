رفحاء 04 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 25 يونيو 2020 م واسأطلقت جمعية صحتي بطلعة التمياط مبادرة "دواؤك للبيت واصل" التي تخدم 1000 مستفيد في منطقة الحدود الشمالية، من خلال توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية على مستفيديها، وتستمر لمدة ثلاثة أشهر.وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة جمعية صحتي مطلق بن عامش التومي لـ "واس" أن المبادرة تهدف إلى توصيل الأدوية والمستلزمات الصحية لـ 1000 مستفيد من الرعاية المنزلية، في جميع المستشفيات بمدن ومحافظات المنطقة والقطاعات الصحية بعرعر ورفحاء وطريف والعويقيلة وجديدة عرعر وشعبة نصاب، مشيراً إلى أن هناك نقاط توزيع في جميع قطاعات المنطقة الصحية، دون الحاجة للحضور إلى المستشفيات أو المراكز الصحية، وذلك تطبيقاً للإجراءات الاحترازية ومنع التجمعات للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وبين التومي أن مبادرة توصيل الأدوية والمستلزمات الطبية مخصصة لمرضى الرعاية المنزلية ، وأن "جمعية صحتي" التي أسست مؤخراً بطلعة التمياط هي الشريك التنفيذي لصندوق الوقف الصحي في منطقة الحدود الشمالية.// انتهى //19:55ت م0225