الرياض 04 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 25 يونيو 2020 م واسنفّذت صحة جازان بالتعاون مع جامعة جازان برنامجاً تدريبياً بعنوان "المهارات الأساسية لمكافحة العدوى، وأسس التقصي الوبائي".ويستهدف البرنامج تأهيل وتدريب 50 متطوعاً من طلاب وطالبات السنة الخامسة والسادسة بكلية الطب بجامعة جازان من المشاركين في مبادرة التقصي الوبائي لمرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).واستعرض البرنامج المهارات الأساسية لمكافحة العدوى، وطرق الحماية الشخصية من فيروس كورونا وسبل الوقاية منه، كما جرى إكساب المتدربين المهارات الأساسية للتعامل مع الحالات المصابة بالفيروس, إضافةً لتقليل فرص انتقال العدوى بين المرضى والعاملين في المرافق الصحية وأفراد المجتمع.وتناول البرنامج أسس ومعايير ومبادئ التقصي الوبائي لمرضى فايروس كورونا المستجد تمهيدًا للبدء في التنفيذ الميداني لمبادرة التقصي الوبائي التي تشمل التواصل مع المصابين، وحصر وتحديد المخالطين، وتقييم الحالات المصابة ومن ثم اتخاذ الإجراء الطبي اللازم وفقًا للحالة.// انتهى //21:31ت م0233