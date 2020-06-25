الرباط 04 ذو القعدة 1441 هـ موافق 25 يونيو 2020 م واسانعقدت اليوم أعمال الدورة الافتراضية 57 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين برئاسة المملكة المغربية، وبمشاركة وكلاء وزارات الصناعة في الدول العربية، وممثل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.وخلال اللقاء استعرض المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين المهندس عادل الصقر أنشطة المنظمة بين دورتي المجلس التنفيذي (56) و (57) والفعاليات التي نفذتها من مؤتمرات وملتقيات وندوات وورش عمل، بالإضافة إلى ما قامت به خلال فترة جائحة كورونا لدعم الدول العربية والقطاع الصناعي لمواجهة آثارها السلبية.وأضاف الصقر أن المنظمة أطلقت المنصة الرقمية لطلبات وعروض المنتجات الصناعية العربية لدعم وتنسيق جهود الدول العربية الأعضاء في مواجهة الجائحة، وتحقيق التكامل وتعزيز التجارة العربية البينية للمنتجات الصناعي.وأشاد المتداخلون بجهود المنظمة وبالتحول النوعي في آدائها على الرغم من الظروف التي يمر بها العالم بسبب تفشي جائحة كورونا، مشيرين إلى مبادراتها التي تخدم القطاع الصناعي العربي، ومبرزين أن هذه الجائحة أظهرت أهمية التحول نحو الاقتصاد الرقمي من أجل التأقلم مع الظروف الراهنة.كما دعوا المنظمة إلى الاستمرار في عقد الدورات التدريبية والندوات لدعم التصنيع ومواكبة التحول الرقمي في العالم، وتنمية مهارات الكوادر العربية وبذل المزيد من الجهود للنهوض بالقطاع الصناعي العربي.// انتهى //21:33ت م0234