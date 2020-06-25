السيح 04 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 25 يونيو 2020 م واسأعلنت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج اليوم، إطلاق الدوري الافتراضي الأول لبطولة "فيفا 20" لطلاب كليات الجامعة وفروعها، الذي تنظمه عمادة شؤون الطلاب ممثلة بإدارة الأندية الطلابية.وتهدف الجامعة إلى مواكبة التطور في مجال الألعاب الإلكترونية، التي تستحوذ على نسبة كبيرة من اهتمام الشباب بالمملكة، وتوفير برامج ترفيهية ترويحية لطلابها خلال إجازة الصيف، وإذكاء روح المنافسة بينهم.// انتهى //22:14ت م0242