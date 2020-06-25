الباحة 04 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 25 يونيو 2020 م واسقدمت لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة الباحة "تراحم" مساعدات مالية بقيمة 128 ألف ريال ومساعدات عينية للمستفيدين من خدماتها.وأوضح رئيس اللجنة خالد بن محمد آل نسيلة، أن اللجنة نفذت خطة احترازية لضمان توزيع المساعدات النقدية والعينية والوقائية في ضوء توجيهات القيادة الرشيدة - أعزها الله - وما وجه به سمو أمير منطقة الباحة الرئيس الفخري للجنة، والأمانة العامة للجنة الوطنية من تلمس احتياجات أسر السجناء وعمل ما يلزم من دعم مادي وعيني واحترازي لإعانة الأسر التي غاب عائلها وآداء رسالة اللجنة المناطة بها.وأفاد بتوجيه قسم النساء والرجال باللجنة بتوزيع المساعدات النقدية والعينية والاحترازية للأسر المستفيدة من اللجنة بشكل عاجل، وفق الإجراءات الاحترازية التي تحافظ على سلامة الأسر أو من يعمل في الميدان، مشيراً إلى أن المساعدات المالية شكلت 120 سلة غذائية للأسر عبارة عن كوبونات شراء من المتاجر بكل محافظة بمبلغ 60 ألف ريال، ومبلغ 20 ألف ريال كسوة لأبناء وبنات الأسر عبارة عن كوبونات شراء من المتاجر وبمبلغ 10 آلاف ريال مواد احترازية من الفيروس ومنظفات عبارة عن كوبونات شراء من المتاجر، كما وزعت كمامات عينية بمبلغ 3465 ريالا وعبوات تعقيم لليد عينية بمبلغ 7200 ريال وكمية من الأرز والتمور عينية بمبلغ 18240 ريالا .وثمن آل نسيلة للأمانة العامة للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم دورها الريادي في دعم فرع الباحة والاهتمام بكل ما يقوم به الفرع من جهود لتحقيق رسالة ورؤية الأمانة العامة وتطلعات المسؤولين بها ، مقدماً شكره وتقديره لأهل الخير والإحسان من الجنسين على هذه المبادرة الإنسانية غير المستغربة والدعم السخي الذي تقوم به اللجنة ضمن حملة " أسر السجناء مسؤوليتنا ".// انتهى //22:16ت م0243