ظهران الجنوب 04 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 25 يونيو 2020 م واسأعلنت الكلية التقنية بمحافظة سراة عبيدة ، عن موعد فتح القبول والتسجيل للراغبين بالالتحاق ببرامج الدبلوم للفصل التدريبي الأول للعام 1442هـ من الـ4 وحتى الـ17 من شهر ذي القعدة الجاري، عبر بوابة القبول والتسجيل الموحدة بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني : https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/.وبينت الكلية أن القبول في برامج الدبلوم سيكون في أقسام تقنية الحاسب الآلي وقسم ميكانيكا السيارات، على أن تتوفر في المتقدم شروط الالتحاق بالبرامج وتشمل أن يكون المتقدم سعوديا أو من أم سعودية وأن يتوفر لديه أحد المؤهلات المطلوبة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وأن لا يزيد عمره عن 30 سنة.// انتهى //22:19ت م0246