الرياض 04 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 25 يونيو 2020 م واسأعلنت رابطة المحترفين الإماراتية أن موسم 2020-2021 لكرة القدم الإماراتية سينطلق في الثالث من سبتمبر المقبل بمسابقة كأس الرابطة.وأعلنت الرابطة في بيان لها عبر موقعها الرسمي أن ضربة البداية ستكون مع بطولة كأس الرابطة في الثالث من سبتمبر، ثم تتبعها بطولة الدوري في التاسع منه.وكانت الرابطة أعلنت إلغاء دوري موسم 2019 -2020 الذي توقف منذ مارس بسبب فيروس كورونا المستجد.وأكد عضو الرابطة حسن طالب أن الجدول الجديد للموسم راعى مسألة "إعداد المنتخب الأول من خلال إقامة ثلاث جولات في بطولة الدوري قبل التجمع استعداداً للتصفيات الآسيوية لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023 المقررة في أكتوبر 2020، وجولتين قبل انطلاق منافسات دوري أبطال آسيا لتجهيز الفرق المشاركة في البطولة".// انتهى //22:27ت م0250