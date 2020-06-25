محايل 04 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 25 يونيو 2020 م واسدشن محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي اليوم, مبادرة حسن الوفادة "مرحباً ألف في عسير تنزه بحذر", بحضور مدير فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحايل عيسى بن علي الشهري ومساعد مدير الهيئة محمد بن مرعي عسيري، وذلك لاستقبال ضيوف المحافظة وزوارها.وتضمن برنامج التدشين وضع شعار "حسن الوفادة" على المركبات الرسمية, وتوزيع ملصقات وبطاقات لموظفي هيئة محايل.وأوضح محافظ محايل المكلف أن تدشين شعار "حسن الوفادة" يأتي بتوجيه من سمو أمير منطقة عسير ، مبيناً أن الهيئة سوف تقوم بتقديم الخدمات الإرشادية التي يحتاجها زوار المنطقة والعابرون لمواقع الاصطياف وتسهيل مهمتهم.يذكر أن سمو أمير منطقة عسير أطلق مبادرة "حسن الوفادة" التي تحمل عنوان "مرحباً ألف في عسير تنزه بحذر" في نسختها الثانية وذلك لاستقبال ضيوف المنطقة وزوارها وتتجسد في الكرم والأخلاق والعادات والتقاليد بالمحافظات والمراكز كافة التابعة لها.// انتهى //22:28ت م0251