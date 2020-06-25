غزة 04 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 25 يونيو 2020 م واسأيدت لجنة التحكيم الشرعية بمحافظة رفح فلسطين قرار إقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جدًا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة.وبينت لجنة التحكيم الشرعية بمحافظة رفح فلسطين في بيان لها بأن ما قررته المملكة من صميم شريعتنا الإسلامية ومن مقاصد الشرائع السماوية التي جاءت من عند الله والتي تهدف إلى الحفاظ على النفس والدين، فصحة الأبدان من صحة الأديان.// انتهى //23:13ت م0256