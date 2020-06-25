نواكشوط 04 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 25 يونيو 2020 م واسالتقى مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني الموريتاني، حسنه ولد بوخريص اليوم بالعاصمة نواكشوط، ممثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية لدى موريتانيا، السيد أنتوني نكورورانواستعرض خلال اللقاء علاقات التعاون بين موريتانيا ومنظمة الأمم المتحدة خاصة في مجالات تدخل المفوضية.// انتهى //23:34ت م0257