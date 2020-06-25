مدريد 04 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 25 يونيو 2020 م واستعرض فالنسيا لهزيمة ثانية من أصل أربع مباريات خاضها بعد العودة من التوقف الذي فرضه فيروس كورونا المستجد، أمام مضيفه إيبار صفر - 1 الخميس في المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.ويحتل فالنسيا، المركز الثامن برصيد 46 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن خيتافي الخامس قبل سبع مراحل على الختام، ورفع إيبار رصيده إلى 32 نقطة في المركز السابع عشر بفارق 6 نقاط عن منطقة الهبوط.// انتهى //23:36ت م0258