لندن 04 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 25 يونيو 2020 م واسحقق أرسنال فوزه الأول بعد العودة من توقف دام لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد من أمام ساوثمبتون، في المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.ورفع فريق أرسنال نقاطه لـ43 نقطة، ويستعد الأحد القادم لشيفيلد يونايتد في الدور ربع النهائي لمسابقة الكأس التي قد تشكل أمله الوحيد بالمشاركة في "يوروبا ليغ" الموسم المقبل.وفي المقابل، تجمد رصيد ساوثمبتون عند 37 نقطة في المركز الرابع عشر بعد أن خسر مباراته العاشرة هذا الموسم على أرضه، أكثر من أي فريق آخر في الدوري، معادلًا بذلك أسوأ نتيجة له في ملعبه (موسم 1993 - 1994).// انتهى //23:36ت م0259