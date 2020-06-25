رفحاء 04 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 25 يونيو 2020 م واستواصل بلدية محافظة رفحاء التابعة لأمانة منطقة الحدود الشمالية أعمال تأهيل الحدائق العامة والمسطحات الخضراء وممرات المشاة وصيانتها، وتجميل البيئة ضمن خطة عمل أعدتها مسبقاً.وركزت البلدية ممثلة بإدارة الخدمات بتكثيف أعمال النظافة العامة للحدائق والصيانة، وتهذيب الأرضية الزراعية وتقليم وقص الأشجار، مشيرة إلى أن ألعاب الأطفال والجلسات والممرات عُقمت وطُهرت.ووضعت البلدية خطة كاملة لمتابعة تطبيق جميع الإجراءات الوقائية وتحقيق التباعد الاجتماعي بما يضمن سلامة مرتادي تلك الحدائق، وتهيئة الوضع البيئي كجزء من أولويات البلدية في خدمة المجتمع.// انتهى //23:41ت م0260