القاهرة 04 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 25 يونيو 2020 م واسسجلت وزارة الصحة والسكان المصرية 1569 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و83 حالة وفاة.وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد، في بيان اليوم أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس حتى اليوم هو 61130 إصابة من ضمنهم 16338 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي و2533 حالة وفاة.وكشف عن خروج 403 من المصابين بالفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 16338 حالة حتى اليوم، مبينًا أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية للفيروس ارتفع ليصبح 17841 حالة، من ضمنهم الـ 16338 متعافيًا.// انتهى //00:21ت م0264