واشنطن 4 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 25 يونيو 2020 م واسسجلت أسعار النفط ارتفاعاً اليوم بنحو اثنين بالمئة، مدعومة بمؤشرات على تحسن طفيف في الاقتصاد الأمريكي، وزيادة محدودة في الطلب على الوقود.وارتفع خام برنت 74 سنتا بما يعادل 1.8 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 41.05 دولار للبرميل.وأغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط على ارتفاع 71 سنتا أو 1.9 بالمئة إلى 38.72 دولار.// انتهى //00:28ت م0265