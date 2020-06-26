رام الله 04 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 25 يونيو 2020 م واسرحبت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، بمواقف البرلمانات الأوروبية المبدئية الرافضة لعمليات الضم الإسرائيلية لما تبقى من الأراضي الفلسطينية المحتلة.وقالت في بيان لها، اليوم : "لقد شهدنا في الأيام الأخيرة أصواتا شجاعة وقوية تدين وتحذر من الضم الإسرائيلي، بما في ذلك الرسالة التي بعثها 1000 برلماني يمثلون 25 دولة أوروبية لوزراء خارجيتهم يؤكدون فيها معارضتهم لضم إسرائيل الوشيك لأجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة".وأكدت عشراوي أهمية هذه الرسالة التي تعكس التزام المشرعين الأوروبيين بالنظام العالمي ودعمهم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، كما اعتبرتها مؤشرا إيجابيا يدلل على وجود مواقف مبدئية لدى الشعوب الأوروبية لمواجهة الفكر الصهيوني الأصولي والأيديولوجي الاستعماري العنصري المتطرف.// انتهى //00:35ت م0267