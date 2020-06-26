واشنطن 04 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 25 يونيو 2020 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، ارتفاعًا عند إغلاق السوق اليوم، مدعومةً بصعود أسهم البنوك مما قلّص مخاوف المستثمرين من تبعات ارتفاع حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد.وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 298.77 نقطة بما يعادل 1.17 بالمئة ليصل إلى 25744.71 نقطة، فيما زاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 33.34 نقطة أو 1.09 بالمئة مسجلاً 3083.67 نقطة.وزاد المؤشر ناسداك المجمع 107.84 نقطة أو 1.09 بالمئة إلى 10017 نقطة.// انتهى //00:52ت م0268