رياضي / جمعية التميز الرياضي بالمدينة المنورة تعتزم بدء أنشطتها وأعمالها
الجمعة 1441/11/5 هـ الموافق 2020/06/26 م واس
المدينة المنورة 04 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 25 يونيو 2020 م واس
تعتزم جمعية التميز الرياضي بمنطقة المدينة المنورة بدء أعمالها وأنشطتها، بعد حصولها على الموافقة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لتكون من أوائل الجمعيات الرياضية التي تشرف عليها وزارة الرياضة.
وتهدف الجمعية إلى الإسهام في إنشاء مراكز رياضية متخصصة للرياضة المجتمعية، وتأهيل المختصين في المجال الرياضي، وتهيئة بيئة مناسبة للرياضات المتنوعة، والتوعية بأهمية ممارسة الأنشطة الرياضية لأفراد المجتمع.
يُذكر أن أنشطة الجمعية سوف ترتكز على التوعية والتثقيف، بالإضافة إلى التأهيل والتدريب، وتنظيم الفعاليات والبرامج الرياضية، لخدمة المجتمع.
// انتهى //
01:01ت م
0271