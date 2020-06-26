المدينة المنورة 04 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 25 يونيو 2020 م واستعتزم جمعية التميز الرياضي بمنطقة المدينة المنورة بدء أعمالها وأنشطتها، بعد حصولها على الموافقة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لتكون من أوائل الجمعيات الرياضية التي تشرف عليها وزارة الرياضة.وتهدف الجمعية إلى الإسهام في إنشاء مراكز رياضية متخصصة للرياضة المجتمعية، وتأهيل المختصين في المجال الرياضي، وتهيئة بيئة مناسبة للرياضات المتنوعة، والتوعية بأهمية ممارسة الأنشطة الرياضية لأفراد المجتمع.يُذكر أن أنشطة الجمعية سوف ترتكز على التوعية والتثقيف، بالإضافة إلى التأهيل والتدريب، وتنظيم الفعاليات والبرامج الرياضية، لخدمة المجتمع.// انتهى //01:01ت م0271