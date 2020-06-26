جدة 05 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 26 يونيو 2020 م واسعقد مجلس إدارة جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة اليوم, اجتماعه لاستعراض ما تحقق خلال النصف الأول من العام 2020 م, وأداء المجلس في دورته الثانية من عام2020-2015 م وذلك بحضور أعضاء وفريق عمل الجمعية.ونوه رئيس مجلس الإدارة بالجمعية المهندس فيصل السمنودي بما تقدمه الجمعية في مختلف المبادرات وعلى الصعيد الاجتماعي والمؤسسي والاقتصادي وبما قامت به جمعية المودة خلال الدورة من عام 2015 - 2020م من خدمة 209,273 مستفيد وحصد 10 جوائز محلية وإقليمية.من جانبه قدم نائب رئيس مجلس الإدارة بالجمعية زهير المرحومي نبذة عن تقرير الأداء لبرامج ومبادرات الجمعية ومنها مبادرة بناء القدرات ومجموعة كبيرة من الدورات والأمسيات استفاد منها 9,168 متدرباً ومتدربة، إلى جانب مبادرة الدعم النفسي وتقديم الاستشارات الأسرية التي جرى خلالها خدمة 8,498 مستفيداً ، وما قامت به الجمعية من تقديم المساعدات والسلال الغذائية للأسر التي استفاد منها 14,781 أسرة.وأقر المجلس في ختام اجتماعه إطلاق منصة "ترابط" لرعاية الأرامل والمطلقات التي تهدف إلى رعاية الأرامل والمطلقات وتمكينهم حرفياً عبر الدورات المهنية المتخصصة لمساعدتهم على الترويج لمنتجاتهم والتسويق لها.// انتهى //01:37ت م0274