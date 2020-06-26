القدس المحتلة 04 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 25 يونيو 2020 م واسأبعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، حارسين يعملان في المسجد الأقصى المبارك، وفتاة عن محيطه لمدة 6 أشهر.وأفادت مصادر محلية القدس ، أن شرطة الاحتلال سلمت حارسي المسجد الأقصى فادي عليان، وعبد الكريم قاعود، قرارا بإبعادهما عن المسجد لمدة 6 أشهر.وأضافت المصادر، أن شرطة الاحتلال سلمت أيضا الفتاة شفاء أبو غالية، قرارا بالإبعاد عن "الأقصى" للمدة ذاتها، بعد أن كانت قد اعتقلتها قبل أيام، برفقة مجموعة فتيات من مصلى باب الرحمة.//انتهى//02:08ت م0276