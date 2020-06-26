أنجامينا 04 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 25 يونيو 2020 م واسوقعت الحكومة التشادية مع البنك الدولي اتفاقية بقيمة 32.7 مليار فرنك أفريقي، بشأن تمويل مشروع التنمية المحلية والتكيف مع التغيرات البيئية في البلاد.وسيساعد هذا المشروع الذي وقعه وزير الاقتصاد والتخطيط التنموي التشادي عيسى دوبرانج وممثل البنك الدولي لدى تشاد فرانسوا نانكوبوغو، في تحسين إدارة الموارد الطبيعية في المناطق المعرضة للتغيرات المناخية من أجل حياة سعيدة للسكان في تشاد.// انتهى //02:33ت م0277