واشنطن 04 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 25 يونيو 2020 م واسأظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، تسجيل 37,667 إصابة مؤكدة و 692 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.وطبقاً لهذه الإحصائيات، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 2,374,282 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 121,809 حالة وفاة.// انتهى //03:18ت م0281