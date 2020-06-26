الرياض 05 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 26 يونيو 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:فهد بن سلطان رئيساً فخرياً لمشروع أوقاف جامعة تبوك.أمير نجران يستعرض إنجازات حرس الحدود.رسائل توعوية للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم لمواجهة كورونا.فيصل بن مشعل يتفقد مركز العمليات الأمنية الموحد."التعاون الإسلامي" تدعم 21 دولة لتعزيز قدراتها ضد آثار كورونا.إلغاء الاختصاص المكاني لعموم كتابات العدل والموثقين.صندوق النقد الدولي يتوقع انكماش الناتج العالمي 4.9 بالمئة.تخريج أول دفعة من كلية الملك عبدالله للقيادة والأركان.خطط استيعابية مرنة و500 سرير إضافي في جـدة خـلال أسـبوع واحـد.عيادات «تطمن» أسهمت في سرعة خدمة المصابين بكورونا.المملكة تؤكد مشاركة المرأة في اتخاذ القرار بشأن الاستجابة والتعافي من كورونا.مركز مكافحة التطرف يدشن مشروعاً لمحاربة الأفكار المضللة.الداخلية تضيّق الخناق على المهربين.أوروبا تثير مخاوف منظمة الصحة.الاتحاد الأوروبي يدين هجمات الحوثي الإرهابية.// يتبع //07:06ت م0005