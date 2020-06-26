طرابلس 05 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 26 يونيو 2020 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، دعوة القيادة العامة للجيش الليبي ، الدول العربية ودول الجوار شعوباً وحكومات وباقي دول العالم الساعية للسلام إلى عدم التردد في دعم الجيش الوطني الليبي في معركته المصيرية ضد الإرهاب وتعزيز كفاحه في التصدي للاستعمار، مطالبة بالنظر بموضوعية إلى حقيقة ما يجري على الساحة الليبية، وما له من أبعاد وتداعيات خطيرة على المستوى القومي وعلى أمن الإقليم.وأشارت إلى الوضع المأساوي التي تعيشه ترهونة نتيجة تعرضها لأعمال سلب ونهب وقتل ونزوح أكثر من 25 ألف نازح من قبل قوات مسلحة عقب سيطرة الوفاق عليها، مبينة الجهود الحكومية والرئاسية وتوجيه التعليمات من أجل ضرورة إعادة الحياة للمدينة عبر توفير جميع الخدمات التي يحتاجها المواطنون وتهيئة المدينة من أجل عودة النازحين إليها.ونقلت الصحف بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم، وتجديد دعوتها للمساءلة عن الجرائم التي تستهدف المرأة الليبية، واتخاذ تدابير وقائية وعلاجية أكثر فاعلية من جانب السلطات لضمان الحماية، وتوفير إمكانية الحصول على المساعدة الطارئة، ووضع ترتيبات الإبلاغ لجميع الضحايا دون خوف من الانتقام.وتناولت تصريحات وزير الخارجية المصري، سامح شكري، وقوله : "إن قرارات الجامعة العربية، بشأن الأزمة الليبية، تّدل على وحدة الموقف العربي الرافض للتدخلات الخارجية في ليبيا، والتداعيات السلبية لبعض الممارسات مثل جلب العناصر الإرهابية، ودعم جماعات ومليشيات متطرفة في ليبيا، وهذه القرارات متفقة مع مبادئ المجتمع الدولي".وتطرقت الصحف إلى تصريحات وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي، التي أكد فيها أن الاجتماع الذي عقد بمدينة زوارة غرب ليبيا قبل أيام بين مسؤولين أميركيين وحكومة الوفاق الوطني مؤشر على القلق والاهتمام المتجدد من قبل الولايات المتحدة بالأزمة الليبية.وعرجت على بيان ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، الداعي لجميع الأطراف الليبية إلى الوقف الفوري وغير المشروط للقتال، ووقف الحشد العسكري المستمر في جميع أنحاء البلاد، وحث الأطراف الأجنبية على إنهاء كل أشكال التدخل، والاحترام الكامل لحظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ويشجعون على الاختتام السريع للمفاوضات تحت رعاية أممية.// انتهى //08:48ت م0011