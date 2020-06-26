القاهرة 05 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 26 يونيو 2020 م واسركزت الصحف المصرية الصادرة اليوم على المباحثات الهاتفية التي جرت بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس جمهورية جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، وتناولت تطورات ملف سد النهضة.وأبرزت تأكيد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، أن بلاده قادرة على مواجهة الأخطار المحدقة بالمنطقة، وتشديده على ضرورة المتابعة الدقيقة للضوابط التي أقرتها حكومته لمواجهة فيروس كورونا.ونوهت إلى تسجيل وزارة الصحة والسكان المصرية 1569 إصابة جديدة لفيروس كورونا و83 حالة وفاة، مبينة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله بالفيروس بلغ 61130 إصابة من ضمنهم 16338 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي و سجلت 2533 حالة وفاة.وسلطت صحف الجمعة الضوء على إشادة التقرير السنوي للخارجية الأمريكية حول الإرهاب بالجهود المصرية في التصدي للإرهاب ونبذ الفكر المتطرف.وتناقلت تحذير الرئيس اللبناني ميشال عون، من فتنة طائفية في بلاده تستغل غضب المواطنين من تردي الأوضاع الاقتصادية، وتأكيد رئيس الحكومة حسان دياب، أن لبنان يمر بمرحلة مصيرية في تاريخه وأن الانهيار الاقتصادي لن يستثني أحد.وأوردت إعلان المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، مواصلة الطيران التركي نقل الأسلحة إلى مصراته ومعيتيقة، واتهامه للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتحدي رغبة المجتمع الدولي في التوصل إلى وقف إطلاق النار في البلاد.وعرجت على رفض وإدانة البرلمان العربي لأي خطط أو إجراءات تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلية لضم غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات، باعتبار ذلك يتعارض مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة التي تحرّم جميعها ضم الأراضي المحتلة والاستيطان عليها.ونشرت صحف القاهرة تحذير منظمة الصحة العالمية من أن عدد الإصابات بفيروس كورونا قد يبلغ 10 ملايين خلال الأيام القليلة المقبلة رغم أن الوباء لم يصل إلى ذروة تفشيه بعد في الأمريكتين اللتين تتركز بهما نصف هذه الحالات.// انتهى //08:53ت م0012