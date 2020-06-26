رام الله 05 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 26 يونيو 2020 م واسواصلت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تغطية أخبار فيروس كورونا، حيث أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة تسجيل 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع حصيلة إجمالية الإصابات في فلسطين إلى 1588 إصابة، والإصابات النشطة إلى 963 ، وحالات التعافي إلى 620 حالة.وسلطت صحف الصباح الفلسطيني الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حيث هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مبنيين يضم كل منهما طابقين قيد الإنشاء في بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة، فيما أبعدت سلطات الاحتلال حارسين يعملان في المسجد الأقصى ، وفتاة عن محيطه لمدة 6 أشهر.وأولت اهتمامًا بترحيب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، بمواقف البرلمانات الأوروبية المبدئية الرافضة لعمليات الضم الإسرائيلية لما تبقى من الأراضي الفلسطينية المحتلة.وأوردت صحف فلسطين أقوال رئيس مجلس الشيوخ البولندي توماش غرودزكي، إن الحل المطروح من قبل إدارة الرئيس ترمب، غير مقبول من دول الاتحاد الأوروبي، ولا يمثل حلاً للقضية الفلسطينية، وشكل الدولة التي تم عرضها على الجانب الفلسطيني، كمعزل وكانتونات متفرقة لا يمكن القبول بها، فهي أشبه بنقاط غير متصلة، لا يمكنها أن تكون دولة حقيقية.ونشرت ما أعرب عنه 189 عضواً في مجلس النواب الأميركي، أمس، عن قلقهم إزاء الخطة الإسرائيلية، لضم أجزاء من الضفة الغربية.وأخبرت عن ما بينته أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19)، أن الفيروس أودى بحياة 488,959 شخصاً في دول العالم، فيما تبلغ أعداد المصابين المعلن عنهم أكثر من 9 ملايين، و 689 ألف حالة مؤكدة، تعافى منهم نحو 5 ملايين و250 ألف مريض.وتطرقت إلى قرار مجلس الأمن القومي الياباني، إلغاء خطط نشر منظومتين أميركيتين للدفاع الصاروخي الأرضي "إيجيس آشور".وأوردت أقوال صندوق النقد الدولي، أن وباء كارونا الذي اجتاح العالم، تسبب بأزمة اقتصادية غير مسبوقة، ستؤدي إلى تراجع الناتج المحلي الأجمالي العالمي بنسبة 4.9% وتهدد بخسارة 12 تريليون دولار على مدار عامين.// انتهى //09:16ت م0016