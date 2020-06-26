بيروت 5 ذو القعدة شوال 1441 هـ الموافق 26 يونيو 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بردود الفعل السلبية التي صدرت عن معظم الفرقاء السياسيين على نتائج اللقاء الوطني الذي انعقد أمس في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون لمناقشة الملفات السياسية والاقتصادية العالقة في حين واصل سعر صرف الدولار مقابل الليرة ارتفاعه بشكل غير مسبوق.واشارت إلى تحذير مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف أمس من أن مخطط إسرائيل لضم اجزاء من الضفة الغربية المحتلة قد يؤجج التطرف ويشعل صراعا إقليميا.وتحدثت صحف الجمعة عن إقتحام قوات من جيش الإحتلال الإسرائيلي أمس بلدة عناتا شمال شرق مدينة القدس وهدمت منزلين فلسطينيين كما اعتقلت خمسة فلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.ولفتت الانتباه الى تأكيد منظمة الصحة العالمية أمس أن عدد إصابات فيروس كورونا المستجد يرتفع من جديد في أوروبا، معربة عن قلقها إزاء الأنظمة الصحية في حال لم تجر السيطرة على هذا التفشي الجديد الذي بدأ بعد رفع قيود العزل.وأخبرت عن إصدار وزارة الخزانة الأميركية أمس قرارا بفرض حزمة عقوبات جديدة ضد إيران تستهدف 8 شركات تعمل في قطاع إنتاج الصلب والألمينيوم والحديد .وتطرقت صحف لبنان إلى تأكيد سيؤل وواشنطن أمس مجددا التزامهما الدفاع عن السلام الذي تم التوصل إليه بجهود شاقة في شبه الجزيرة الكورية المقسومة.//انتهى//10:13ت م0023