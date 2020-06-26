القاهرة 05 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 26 يونيو 2020 م واسبلغت المكاسب التي حققتها البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي نحو 3ر7 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 9ر586 مليار جنيه.وارتفع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، فزاد مؤشر السوق الرئيسي "إيجي اكس 30" بنسبة 3ر0 فى المائة ليسجل مستوى 48ر10890نقطة، وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي اكس 70" بنحو 46ر4 فى المائة ليبلغ مستوى 68ر1384 نقطة، وسجل مؤشر"إيجي اكس 100" الأوسع ارتفاعًا بنحو 66ر3 في المائة ليبلغ مستوى 73ر2165 نقطة.وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية إلى انخفاض قيم لتبلغ 1ر11 مليار جنيه من خلال تداول 918ر1 مليار ورقة منفذة على 208 آلاف عملية.وأوضح أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 8ر81 % من إجمالي تعاملات السوق وأن المستثمرين الأجانب استحوذوا على 2ر12% والعرب على 6% بعد استبعاد الصفقات.ونوه التقرير إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي بيع بقيمة 8ر408 مليون جنيه، وأن المستثمرين العرب سجلوا صافي بيع بقيمة 3ر38 مليون جنيه.// انتهى //10:50ت م0029