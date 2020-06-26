برلين 05 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 26 يونيو 2020 م واسسجلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية 477 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وأوضح معهد "روبرت كوخ" الألماني أنه بذلك وصل عدد المصابين في ألمانيا إلى 192556 حالة إصابة في ألمانيا منذ بداية الأزمة، في حينن بلغ إجمالي الوفيات 8948 حالة وفاة بعد تسجيل 21 حالة جديدة.وأشار المعهد إلى أن عدد المتعافين بلغ 177100 ، وذلك بعد تماثل 400 شخص للشفاء.// انتهى //10:53ت م0031