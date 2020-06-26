عام / "الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة جازان
الجمعة 1441/11/5 هـ الموافق 2020/06/26 م واس
جيزان 05 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 26 يونيو 2020 م واس
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية وأثارة الأتربة، وأرتفاع الأمواج ، تشمل مدينة جيزان ومحافظات صبيا ، وبيش ، وأبو عريش، والعارضة، والطوال، وفرسان، والعيدابي، وفيفا، وهروب والمناطق الساحلية المفتوحة.
وبينت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً - بمشيئة الله -.
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