جيزان 05 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 26 يونيو 2020 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية وأثارة الأتربة، وأرتفاع الأمواج ، تشمل مدينة جيزان ومحافظات صبيا ، وبيش ، وأبو عريش، والعارضة، والطوال، وفرسان، والعيدابي، وفيفا، وهروب والمناطق الساحلية المفتوحة.وبينت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً - بمشيئة الله -.// انتهى //11:25ت م0033