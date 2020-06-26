إسلام آباد 05 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 26 يونيو 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تصريحات رئيس الوزراء عمران خان في البرلمان الوطني التي دافع فيها عن السياسة الخارجية لحكومته والسياسة الداخلية في التعامل مع جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.واهتمت بتجديد رئيس الباكستاني الدعوة لشعبه إلى ضرورة التمسك بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.وسلطت الضوء على عزم السلطات الباكستانية على إيقاف 150 طياراً باكستانياً عن العمل، للاشتباه في حصولهم على تراخيص مشكوك فيها، في أعقاب حادث تحطم الركاب الباكستانية الشهر الماضي في كراتشي.وأخبرت عن حصول باكستان على قروض بقيمة 1.5 مليار دولار من البنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي وبنك الاستثمار في البنية التحتية الآسيوي لتعزيز جهود الحكومة الباكستانية للاستجابة والتعامل مع الآثار الاقتصادية والاجتماعية المصاحبة لجائحة فيروس كورونا.وعرجت إلى إعلان البنك المركزي الباكستاني عن خفض سعر الفائدة المصرفية بمقدار 100 نقطة ليهبط إلى 7% بهدف دعم مؤشرات الاقتصاد الوطني.أفغانياً أشارت إلى مقتل ما لا يقل عن 25 من عناصر حركة طالبان في غارة شنتها القوات الجوية الأفغانية في إقليم "بلخ" الشمالي.وتابعت في الشأن الإقليمي التوتر الحدودي بين الصين والهند، ومطالبة بكين من نيودلهي بضرورة احترام التوافق الذي تم التوصل إليه مؤخراً لضمان الأمن والسلام في المنطقة.// انتهى //11:51ت م0036