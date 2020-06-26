الرباط 05 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 26 يونيو 2020 م واسسلطت الصحف المغربية الصادرة اليوم، الضوء على انطلاق المرحلة الثانية من تخفيف الحجر الصحي بالمغرب، وسط تفاؤل حذر، مع تسجيل أعلى الأرقام في عدد الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد 19)، التي بلغت أمس 11338 إصابة في سبع جهات بالمغرب، من أصل 12 جهة فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 217 وفاة.وتناقلت الصحف إشادة الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي الأخير باستراتيجية المغرب في مكافحة الإرهاب، مبرزة التعاون الوثيق وطويل الأمد بين الولايات المتحدة و المغرب في هذا المجال.وتطرقت إلى موجة الإدانات الدولية، لخطط إسرائيل بضم أراضي فلسطينية من الضفة الغربية، مبرزة دعوة الأمم المتحدة ودول أوروبية ، لإسرائيل بالتراجع عن خطتها، في الوقت الذي تدرس فيه واشنطن، منح ضوء أخضر لتنفيذ الخطة بداية من الشهر المقبل.وعرجت على تنافس المرشح الديمقراطي جو بايدن، في استطلاعات الراي مع الرئيس الامريكي دونالد ترامب، قبل انتخابات نوفمبر الرئاسية .ولفتت الصحف الانتباه إلى تأكيد منظمة الصحة العالمية أن عدد إصابات فيروس كورونا المستجد ارتفع من جديد في أوروبا، معربة عن قلقها إزاء الأنظمة الصحية في حال لم تجر السيطرة على هذا التفشي الجديد الذي بدأ بعد رفع قيود العزل .// انتهى //12:05ت م0038