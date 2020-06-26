صامطة 05 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 26 يونيو 2020 م واسبدأت الكلية التقنية للبنين بمحافظة صامطة أمس، استقبال طلبات القبول للراغبين الالتحاق ببرامج الدبلوم المسائي للفصل التدريبي الأول لعام 1442هـ.وأوضح عميد الكلية أحمد داحش دربشي أن القبول في الكلية سيكون متاح حتى الـ17 من شهر ذي القعدة الجاري ، للموظفين المدنيين والعسكريين وغير الموظفين (سعوديين ومقيمين) للفصل التدريبي الأول للعام1442هـ في تخصصات قسم التقنية المدنية والمعمارية تخصص مدني وقسم التقنية الإدارية تخصص المحاسبة وقسم التقنية الإلكترونية تخصص إلكترونيات صناعية وتحكم، عبر بوابة القبول الموحد عبر بوابة القبول والتسجيل الموحدة بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني :https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/ .وأشار عميد الكلية إلى أن المتدرب يحصل على مميزات خلال برنامج الدبلوم تتضمن الحصول على الشهادة الجامعية المتوسطة خلال سنتين ونصف لمن لم يتمكن من الالتحاق بالتدريب الصباحي، والدوام المسائي من الساعة الرابعة عصرا بنظام الحضور الكامل من الأحد حتى الخميس ، إعفاء من شرط العمر وسنوات التخرج ، إضافة لتوفير العدد والخامات والأدوات التدريبية مجاناً في الوحدات التدريبية.// انتهى //12:09ت م0040