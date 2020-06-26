بريدة 05 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 26 يونيو 2020 م واسنفذت جامعة القصيم ممثلة بعمادة شؤون الطلاب، وبالتعاون مع التجمع الصحي بالقصيم، دورات تدريبية تخصصية وقائية بعنوان "احتياطيات مكافحة العدوى في المحاجر الصحية أثناء جائحة كوفيد 19"، ، لعدد من العاملين، وبعض الطواقم الطبية وأعضاء النادي التطوعي، والقائمين بالتنظيف بالجامعة.وتأتي هذه الدورات التدريبية الوقائية ضمن جهود الجامعة الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا والحد من انتشار الجائحة، وإلى إكساب الكوادر العاملة كيفية منع انتقال فيروس كورونا وطرق الوقاية منه، كما تهدف لرفع درجة الوعي أثناء العمل في مجال مكافحة مرض كوفيد 19، حيث جرى إقامة الدورة حضوريًا بالجامعة بعد تطبيق أعلى معايير الحماية والوقاية من العدوى لسلامة المشاركين بالدورة وحمايتهم، كما تم نقلها عن طريق البث المباشر عبر أحد برامج التواصل، للراغبين بالمشاهدة والاستفادة .// انتهى //12:23ت م0041