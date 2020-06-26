نجران 05 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 26 يونيو 2020 م واسأغلقت أمانة نجران ممثلة بإدارة الرقابة الشاملة أمس، 6 أكشاك تعمل في تجهيز المشروبات والأطعمة على امتداد طريق الأمير سلطان بحي الشرفة، لمخالفتها للاشتراطات الصحية، ورصد كشكين مغلقين من قبل أصحابهما وغير ممارسين للنشاط.وأفاد مدير أداره الرقابة الشاملة بأمانة نجران فايز رجاء، أن المخالفات التي رصدت على البوفيهات والأكشاك في طريق الأمير سلطان تمثلت في عدم تجديد الشهادات الصحية للعاملين والرخص البلدية وإهمال نظافة المحل وعدم لبس القفازات لبعض العاملين إضافة إلى عدم وجود تسعيره أو ملصق بالطلبات للزبائن ،مبيناً أن الإغلاق سيستمر حتى يتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحقهم .وأكد ابن رجاء مواصلة الفرق الرقابية جولاتها اليومية، للتأكد من تقيد المحال التي تتعلق أنشطتها بالصحة العامة بالإجراءات الوقائية والبروتوكولات الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظاً على صحة الجميع.// انتهى //12:44ت م0042