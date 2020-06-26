تونس 05 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 26 يونيو 2020 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة تأكيد رئيس الحكومة التونسية اليأس الفخفاخ، أمام جلسة لمجلس نواب الشعب أمس، أن موقف بلاده الرسمي من ليبيا ثابت، ويتوافق مع الشرعية الدولية ومع حلّ ليبيّ ليبيّ دون تدخل خارجي وضدّ تقسيم البلاد.واهتمت مغاربيا، بتطورات الملف الليبي معلنة عن إصدار كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا بيانا مشتركا، دعت فيه جميع الأطراف الليبية إلى وقف القتال فورا ووقف التعزيزات العسكرية الحالية في البلاد، مطالبة في ذات الوقت الأطراف الخارجية بإنهاء جميع أشكال التدخل في ليبيا والاحترام الكامل لحظر السلاح الذي يفرضه مجلس الأمن الدولي.وتناقلت صحف الجمعة ، إعلان السلطات الهندية، مقتل 105 أشخاص جراء صواعق البرق التي ضربت خلال اليومين الماضيين محافظتي بيهار وأوتار براديش شرق البلاد والتي خلفت أضرارا مادية ملموسة.وأخبرت في سياق منفصل عن ضرب زلزال بقوة 2ر6 درجة على مقياس ريختر منطقة العاصمة اليابانية طوكيو اليوم دون ورود أنباء عن سقوط ضحايا أو حدوث أضرار مادية.دوليا كتبت صحف تونس عن تسجيل الولايات المتحدة الأمريكية أكبر حصيلة إصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وذلك منذ بداية تفشي الوباء فيها ، حيث أعلنت على نحو 40 ألف إصابة جديدة في يوم واحد.// انتهى //12:59ت م0043