جيزان 05 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 26 يونيو 2020 م واسضخت الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان خلال الأسبوع الماضي أكثر من 29.8 مليون متر مكعب من المياه لجميع محافظات ومراكز المنطقة خلال الثلاثة أشهر الماضية التي شهدت تطبيق الخطط والإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.وأوضح مدير عام خدمات المياه بجازان المهندس بندر بن ناصر جبر أن الإدارة أسهمت من خلال الإجراءات والأعمال التشغيلية خلال هذه الفترة في استمرارية إمدادات المياه للمنطقة ومحافظاتها والعمليات التشغيلية و خدمات العملاء حتى تجاوزت كميات المياه الموزعة 29.8 مليون متر مكعب من المياه ، بنسبة 2.2 مليون متر مكعب أسبوعياً ، بمتوسط توزيع يومي بلغ 304.541 متراً مكعباً يومياً.وبين أن الإدارة أجرت في نفس الفترة 20،849 اختبار لجودة المياه، وتسجيل 172.229 رحلة لصهاريج توزيع المياه على منطقة جازان، و7.354 عملية ميدانية وإلكترونية ، إلى جانب معالجة 6.6 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي ، وتنفيذ العديد من الجهود وأعمال التعقيم والتطهير لها، راجياً العون والتوفيق من الله تعالى للجميع .وأفاد أن آلية العمل والخطط التشغيلية للمياه بالمنطقة تمت من خلال فرق عمل ولجان شكلت على مختلف المستويات بفرع خدمات المياه للقيام بجميع التدابير والإجراءات التي تضمن الاستعداد التام والعمل المستمر لضمان وصول المياه للمستفيدين بالمنطقة والإجراءات الاحترازية التي قامت بها الإدارة العامة لخدمات المياه للتعامل مع جائحة كورونا بالتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة وعملها على خدمة المواطنين والمقيمين بالمنطقة ، من خلال تقدم خدماتها عن بعد وتشكيل فرق ولجان العمل بما يضمن تقديم أفضل الخدمات ، مع الاهتمام الجانب الصحي والوقائي والتوعوي وغيرها من الخدمات والأعمال التي تقع في نطاق عمل الإدارة.//انتهى//13:12ت م0047