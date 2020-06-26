حائل 05 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 26 يونيو 2020 م واستفقد المديرالعام للتعليم بمنطقة حائل الدكتور منذر البليهد مساء أمس سير العمل في المستودعات المركزية بتعليم المنطقة، وذلك ضمن الاستعدادت للعام الدراسي القادم.وتابع الدكتور البليهد وصول المقررات الدراسية , وآلية الترحيل المبكر لها ، مطلعاً على مستودعات الأثاث والتجهيزات المدرسية والمختبرات، وعن آلية العمل بها وفي البرامج التطويرية والتوسعة الحديثة، مثنياً على الجهود المقدمة ومشدداً على سرعة ترحيل الكتب لبداية جادة للعام الدراسي.وبين أمين أمانة التعليم بمنطقة حائل الدكتور فضي العنزي أن هذه الزيارة تأتي من ضمن الخطوات المهمة في برامج الاستعداد للعام الدراسي التي تتابع مؤشرات الأداء للإدارات المعنية، منوهاً إلى إقامة اجتماعات دورية يرأسها مديرعام التعليم بالمنطقة وذلك للاطلاع على التقارير المقدمة عن انجازات الإدارات وتذليل الصعوبات التي تواجههم حتى يتم الانتهاء من جميع الأعمال قبل بداية العام الدراسي.// انتهى //13:25ت م0049