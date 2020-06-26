الباحة 05 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 26 يونيو 2020 م واسرأس معالي رئيس جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين أمس اجتماع مجلس الجامعة في جلسته التاسعة للعام الجامعي الحالي عن بعد، بحضور أعضاء المجلس، أمين مجلس شؤون الجامعات الدكتور محمد بن عبدالعزيز الصالح, ووكلاء الجامعة، وعمداء الكليات، وعمداء العمادات المساندة.ورحب معالي رئيس الجامعة في بداية الاجتماع بالحضور الكريم، وأثنى على الجهود الكبيرة التي اتخذتها الدولة -أعزها الله- لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وشدد على وجوب العودة لمقرات العمل بحذر ووجوب اتباع تعليمات الجهات المختصة.ثم بدأ المجلس بمناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.من جهته أوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، أمين المجلس الدكتور غانم بن محمد الغامدي أنّ المجلس ناقش في اجتماعه العديد من الموضوعات الأكاديميّة، والإداريّة المختلفة، وأصدر حيالها بعض القرارات؛ ومنها ترقية عضو من أعضاء هيئة التدريس إلى رتبة أستاذ مشارك وتعيين العديد من الأعضاء على رتبة أستاذ مساعد وكذلك تعيين العديد من المعيدين على درجة محاضر ، كما وافق المجلس على تعديل مسمى كلية المجتمع إلى كلية الدراسات التطبيقية واستبدال مسمى كلية الدراسات التطبيقية والتعليم المستمر بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، كما تمت الموافقة على الحساب الختامي للجامعة وترقيات عدد من الموظفين إلى مراتب عليا.// انتهى //13:53ت م0054