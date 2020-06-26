الباحة 05 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 26 يونيو 2020 م واستفقد محافظ المخواة نايف بن محمد الهزاني أمس, المشاريع الحيوية الجاري تنفيذها من قبل بلدية المحافظة والتي تجاوزت 13 مشروعاً حيوياً, بحضور رئيس البلدية مفلح بن عشق النافوري.وشملت الجولة الوقوف على مشروع درء أخطار السيول للأمانة والبلديات التابعة لها عبّارة ضيان والذي بلغ قيمة عقده : 4913700 ريال, حيث بلغت نسبة المدة المنقضية 33% فيما نسبة الإنجاز تجاوزت 35%.كما تضمنت الجولة سوق الخضار والفواكه والذي تبلغ مساحته الإجمالية 3500 متر مربع، ويحتوى 34 محلاً منها خمسة محلات مجهزة للحوم والأسماك, بالإضافة إلى 33 بسطة بيع مفتوحة ودورات مياه رجال ودورات مياه ومصلى نساء وللسوق ثلاثة مداخل للمتسوقين ومدخلين للسيارات.وأكد الهزاني أن الجولة جاءت بتوجيه من سمو أمير منطقة الباحة للوقوف على المشاريع الجاري تنفيذها والرفع عن المعوقات التي تواجهها.// انتهى //14:39ت م0059