نواكشوط 05 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 26 يونيو 2020 م واستسلمت موريتانيا الدفعة الثالثة من المنح المالية العاجلة المقدمة من صندوق التضامن الإسلامي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي للمساهمة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.وذكرت وكالة الأنباء الموريتانية أنه تم تقديم الدفعة خلال لقاء انعقد في مقر الأمانة العامة للمنظمة، حضره أمينها العام الدكتور يوسف العثيمين، ومثل موريتانيا فيه المستشار بالسفارة الموريتانية في الرياض عبد الرحمن داداه.وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين أن الهدف من المبادرة هو سد النقص الحاصل لدى الدول المستفيدة في مجال الإمدادات والتجهيزات الطبية الأساسية من أجهزة التشخيص ومعدات الحماية الشخصية للعاملين الصحيين، والكمامات وأجهزة التنفس، والأدوية، والأسرة، وتجهيزات غرف العناية المركزة.// انتهى //14:48ت م0061