الرياض 05 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 26 يونيو 2020 م واسدشن مدير الشئون الصحية بمحافظة جدة الدكتور مشعل السيالي عملية التشغيل لكامل الطاقة الاستيعابية السريرية لمستشفى شرق جدة بسعة (300) سرير والتي تمثل نقلة نوعية في مجال رفع وتجويد مستوى الخدمات الصحية التي يوفرها المستشفى الذي يعد من أكبر وأحدث المنشآت الطبية بمحافظة جدةويشتمل المستشفى على منظومة متكاملة من الخدمات الطبية التشخيصية والعلاجية والأقسام الحاصلة على اعتماد هيئة التخصصات الصحية كمراكز تدريبية تنفذ أحدث البرامج المعتمد وتتضمن : قسم الباطنية بتخصصاتها المختلفة، والجراحة،والمخ والأعصاب، والعظام، والعيون، والأنف والأذن والحنجرة، والأسنان .ويحتوي المستشفى بداخله على قسم موسع للنساء والولادة والأطفال كأكبر قسم للتوليد بجدة وقسم خاص بطب حديثي الولادة بجميع تخصصاته بالإضافة إلى الأقسام الطبية الأساسية الأخرى التي تخدم المرضى كما أنها تضم كادرا طبيا متميزا وعلى مستوى عال من التأهيل الطبي بالإضافة إلى وجود أحدث التجهيزات والتقنيات الطبية بالمستشفى .كما يتفرد مستشفى شرق جدة بعدة تخصصات طبية : كمراكز علاجية منها مركز علاج اضطرابات النمو والسلوك ، ومركز علاج الألم ومركز الأورام ، وجراحة اليوم الواحد ووحدة خاصة بالحروق ومختبر متكامل التجهيز بأحداث المواصفات العالمية الحديثة وفق معايير الجودة إلى جانب العيادات الخارجية بكامل تخصصاتها الطبية المجهزة وفق أحدث التجهيزات الطبية الحديثة لتقديم أفضل رعاية صحية ، كما تم توسعة قسم الطوارئ لاستقبال أعلى نسبة ممكنة من المراجعين . وتشمل السعة الجديدة التي تم تدشينها كلاً من : العناية المركزة والتي أصبحتسعتها الاستيعابية مايقارب (62) سريرا ،أما الجراحة والتي تضم عدة غرف للعمليات أصبحتطاقتها الاستيعابية (80) سريراً ، قسم النساء والتوليد (40) سريراً ، الطوارئ بجميع وحداته (41) سرير .// انتهى //15:10ت م0065