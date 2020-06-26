سكاكا 5 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 26 يونيو 2020 م واسبدأ المعهد الصناعي الثانوي بالجوف استقبال طلبات التسجيل في برامج الدبلوم نظام المقررات المطور والبرامج التدريبية الصباحية، للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي الجديد 1442 ، وذلك عبر بوابة قبولي https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/#firstPageوأعلن المعهد بأن التقديم متاح حتى تاريخ 17/ 11/ 1441 هـ، في كل من تخصص: الكهرباء الإنشائية ، والحاسب الآلي ، والتبريد والتكييف ، وميكانيكا السيارات، فيما تم تخصيص البرامج التدريبية الصباحية (فصل تدريبي واحد) في تخصص برنامج تركيبات الطاقة الشمسية ، وبرنامج التكييف والتبريد (سبيلت) ، وبرنامج صيانة الحاسب الآلي وطرفياته ، وبرنامج تشخيص الأعطال - ميكانيكا السيارات.// انتهى //15:11ت م0066