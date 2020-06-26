إسلام آباد 05 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 26 يونيو 2020 م واسسجلت باكستان 2775 إصابة جديدة بفيروس كورونا, ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 195745 حالة.وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه سجلت 59 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 3962 حالة وفاة.وأضاف أن 82168 حالة من جملة المصابين قد تماثلت للشفاء، وتوجد 2765 حالة في وضع حرج.// انتهى //15:55ت م0078